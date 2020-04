Espagne : les enfants autorisés à sortir de chez eux

Cela fait un mois que les enfants n'avaient pas pu quitter le domicile familial en Espagne, même pas pour prendre l'air quelques minutes. Au plus fort de la crise sanitaire, les autorités avaient pris des mesures très contraignantes, mais alors que le chiffre de la mortalité baisse dans le pays, les règles du confinement commencent à être allégées. Ainsi, les jeunes Espagnols peuvent à présent sortir pendant une heure, depuis dimanche 26 avril. "Mais en théorie seulement, parce qu'en pratique, il n'y a aucun contrôle", explique la journaliste élise Gazengel, depuis Barcelone.

"Un retour à la nouvelle normalité"

"Résultat : dimanche, certaines rues espagnoles ressemblaient plus à des allées de parc d'attractions. Plus d'enfants que d'adultes dehors, pour le premier jour de sortie pour les six millions d'enfants de moins de 14 ans. Alors c'est un premier assouplissement de ce strict confinement espagnol. Selon le ministre espagnol de la Santé, il s'agit même d'un premier pas vers ce qu'il appelle un retour à la nouvelle normalité", poursuit la journaliste.