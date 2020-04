Éric Piolle demande des consignes claires pour la réouverture des écoles

Éric Piolle, le maire Europe Écologie-Les Verts de Grenoble (Isère), a des idées pour l’avenir. Peu touchée par l’épidémie de Covid-19, Grenoble est-elle prête cependant pour le déconfinement, et notamment à rouvrir les écoles ? "Nous allons rouvrir, sans précipitation et avec prudence, c’est-à-dire en déconfinant nos personnels uniquement à partir du 11 mai. Ce qui veut dire un accueil des enfants à partir du 14 mai pour l’école élémentaire, et à partir du 28 mai pour les écoles maternelles, mais surtout nous allons demander des consignes claires à respecter, à la fois à l’Éducation nationale, à l’Agence de santé régionale et à la préfecture", précise l’édile.

"Ça brouille le message"

Éric Piolle a regretté à plusieurs reprises que le choix soit laissé aux familles et que la rentrée ne soit pas obligatoire. "Ça brouille le message. Quand nous avons appris que le gouvernement souhaitait rouvrir les écoles, il y avait trois options possibles : refaire circuler un peu le virus, proposer des solutions de garde pour les familles afin de relancer l’économie, ou être en contact plus étroit avec les élèves qui ont décroché et qui ont des conditions matérielles compliquées pour l’apprentissage à distance. Une fois que le président nous a dit que l’école serait sur la base du volontariat, cet axe d’accompagnement tombe", explique le maire de Grenoble.