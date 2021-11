Économie : qui a profité du Covid-19 ?

Franceinfo

En premier lieu, le journaliste évoque l’indice du Dow Jones, principal indice de la bourse américaine. Si le Dow Jones est tombé au plus bas en mars 2020 au plus fort de la crise sanitaire, ce dernier a atteint un chiffre de 36 565 points le 16 novembre, soit plus haut qu’avant la pandémie. Le Dow Jones a augmenté de 21% en un an. Même chose pour la croissance américaine qui devrait se situer aux alentours de 5-6% en 2021.



La France est plutôt bien lotie

La France connaît également des résultats économiques de qualité. Le CAC 40 a pris 27% depuis janvier. Les entreprises du luxe performent. LVMH, Hermès et l’Oréal ont connu des résultats très satisfaisants depuis le début de l’année. En termes d’inégalités, le taux de pauvreté en France est resté stable avec un chiffre de 14,6% d’après l’Insee. Cependant, Gaël Giordana précise que 2021 a été une année record pour les dividendes avec 1400 milliards de dollars pour les actionnaires cette année dans le monde.