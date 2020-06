Économie : la reprise plus forte que prévu

Les nouvelles sont bonnes. Le second trimestre devrait connaître une chute du PIB de 17% et non de 20%, selon les dernières prévisions de l’Insee (Institut national de la statistique et des études économiques). Surtout, la consommation des ménages est bien repartie depuis le début du mois de juin. De nombreuses entreprises voient leurs carnets de commandes se remplir. Le secteur du BTP est notamment relancé, avec beaucoup de chantiers à rattraper et des embauches prévues.

Outre le BTP, l’immobilier, le commerce et l’industrie retrouvent des couleurs. Une éclaircie tirée par la consommation des ménages, dont le niveau est presque identique à l’avant-coronavirus. "On retrouve une vie à peu près normale, ça fait du bien", affirme une cliente d’un magasin. Néanmoins, les prévisions restent sombres et plusieurs secteurs sont en souffrance. L’automobile, l’aéronautique et le tourisme sont les principaux concernés.

