DIRECT. Plages, routes, gares... Les forces de l'ordre très mobilisées à l’occasion du pont de l’Ascension pour faire respecter les règles de déconfinement

: L'épidémie de coronavirus a chamboulé le monde du travail dans son ensemble. Vous deviez signer un CDI à la fin de votre période d'essai, vous deviez débarquer dans une nouvelle entreprise au mois d'avril, votre CDD devait être prolongé, vous avez commencé un nouvel emploi sans rencontrer personne, votre stage a été reporté puis... tout bonnement annulé. Franceinfo vous donne la parole. Il vous suffit de remplir ce questionnaire, sans oublier de donner votre mail et, si possible, votre numéro de téléphone, et nous vous recontacterons. Les coordonnées que vous nous transmettez resteront évidemment strictement confidentielles.





: Si la France rapatrié beaucoup de ses ressortissants dans des pays isolés pour cause de Covid-19, ils sont encore nombreux à attendre de pouvoir rentrer. Au Maroc, des personnes ayant des problèmes de santé ne sont toujours pas prioritaires. En Roumanie, l’ambassade de France s’est opposée à un vol qui aurait permis de faire rentrer 160 étudiants. Avec cette enquête, franceinfo montre que de nombreux Français sont encore dans l’impossibilité de rejoindre leur pays.









: C'est aujourd'hui la fin du confinement en Polynésie française. Cette collectivité d'outre-Mer ne recense que 60 cas de Covid-19 et aucun nouveau cas n'a été détecté ces deux dernières semaines. Les activités économiques peuvent reprendre. Les événements sportifs, les rassemblements culturels, cultuels et politiques peuvent à nouveau se tenir. Les restaurants, discothèques et bars ont le droit d'ouvrir et les concerts sont désormais possibles.

: De son côté, Ouest-France se penche sur les tests de dépistage. Mais dans son éditorial, le quotidien régional évoque la situation économique de la France. "On parle beaucoup de la manière d'affronter la récession économique. Elle s'annonce profonde et longue, prévient le journal. Les experts prévoient un appauvrissement important du pays au moment où l'on prend conscience de tout ce qu'il faudrait entreprendre pour l'améliorer."







: Le Figaro s'intéresse au constructeur automobile Renault et parle du "premier choc social de la crise sanitaire". La possible fermeture de trois usines Renault en France suscite colère et inquiétude. "Nous serons extrêmement attachés, voire intransigeants, à la préservation des sites en France", a déclaré le Premier ministre.







: On s'attarde désormais au kiosque pour survoler les unes du jour. Les conséquences économiques de la pandémie sont en avant, ce matin. Le Parisien / Aujourd'hui en France évoque un "avis de tempête sur l'emploi". Le quotidien dévoile une enquête selon laquelle "22% des chefs d'entreprise procéderont à des licenciements dans les prochains mois".







: Cinq communes du Morbihan et une du Finistère ont demandé la fermeture de leurs plages, rouvertes le week-end dernier. "Nous avons été envahis de visiteurs, si bien que la distanciation sociale n'était pas respectée, tout le monde s'en fichait", déplore Yvette Denoual, conseillère municipale à Damgan (Morbihan) auprès d'une équipe de France Télévisions.



: Plus de 100 personnes ont été testées positifs au Covid-19 dans un abattoir des Côtes-d'Armor à l'issue d'une deuxième campagne de dépistage. "La campagne de dépistage menée mardi auprès de 818 personnels a fait apparaître 44 cas positifs supplémentaires, portant le total de cas confirmés au sein de l'entreprise à 109", a indiqué, hier, l'Agence régionale de santé.

: Une hausse du trafic routier est attendu pour ce "pont" de l'Ascension mais nous serons loin derrière l'affluence attendue en temps normal. "Le week-end prolongé de l’Ascension conjugué à une météo favorable génèrera une augmentation du niveau de trafic général sur le territoire tout en restant en deçà des niveaux habituels pour cette période", écrit Bison Futé.

: Le temps est estival pour ce "pont" de l'Ascension. Les autorités craignent un relâchement. Olivier Véran, ministre de la Santé, a fait part, hier d'une "accélération" des "regroupements". Les contrôles risquent d'être nombreux pour faire respecter la limite des 100 kilomètres autour de son domicile pour se déplacer.

: La pandémie due au nouveau coronavirus a fait 57 morts de plus au cours de la journée écoulée en Allemagne, rapporte l'Institut Robert Koch. Chez nos voisins allemands, 745 nouveaux cas ont été diagnostiqués lors des dernières vingt-quatre heures.

