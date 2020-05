Coronavirus : 83 nouveaux décès en France ces dernières 24 heures

La direction générale de la santé a publié, jeudi 21 mai, les derniers chiffres de l'épidémie en France. Le nombre de patients placés en réanimation continue de baisser doucement.

L'épidémie de coronavirus poursuit son ralentissement. La France compte 28 215 morts du Covid-19, soit 83 de plus que la veille, selon le dernier bilan de la direction générale de la santé publié jeudi 21 mai. "L'épidémie de Covid-19 reste active et le virus circule toujours en France. En ce long week-end, nous devons redoubler de vigilance et respecter l’ensemble des mesures barrières, notamment le port du masque grand public, lorsque la distance physique minimale d'un mètre ne peut être respectée", commente la DGS dans son communiqué.

Dans le détail, 17 870 décès sont survenus dans les hôpitaux et 10 345 décès dans les établissements sociaux et médicosociaux. Au total, "99 822 personnes ont été hospitalisées, dont 17 635 en réanimation. 63 858 personnes sont rentrées à domicile", précise la DGS. Le nombre d'entrée à l'hôpital pour Covid-19 était de 271 ces dernières 24 heures, contre 542 il y a une semaine. Le nombre de patients placés en réanimation parce que atteints d'une forme sévère de la maladie continue de baisser, avec 49 malades en moins par rapport à la veille.