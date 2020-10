DIRECT. Covid-19 : la France et l'Italie en partie sous couvre-feu, le pays de Galles et plusieurs villes du Portugal se reconfinent

Ce qu'il faut savoir

L'Europe se referme un peu plus, vendredi 23 octobre, pour mieux lutter contre la pandémie de Covid-19 et limiter sa deuxième vague. Le Pays de Galles et trois villes du Portugal se reconfinent dès vendredi, et des mesures de couvre-feux sont instaurées dans de nouvelles régions françaises et italiennes, pour tenter d'enrayer la propagation du coronavirus. Suivez notre direct.

Près d'un million de cas en France. Pour la première fois jeudi, la France a enregistré plus de 40 000 contaminations au Covid-19 en 24 heures, se rapprochant ainsi du seuil symbolique du million de cas. En un jour, 41 622 cas supplémentaires ont été recensés, pour un total de 999 043 cas depuis le début de l'épidémie. Le nombre de patients hospitalisés a quant à lui bondi à 14 032 (+ 847), dont 2 319 en réanimation (+ 71). Le taux de positivité des tests a lui aussi nettement augmenté jeudi, passant de 13,7% à 14,3%, selon Santé Publique France.

38 nouveaux départements concernés par le couvre-feu. "Cette progression de l'épidémie nous conduit à étendre les mesures de couvre-feu à 38 nouveaux départements et à la Polynésie" dès la nuit de vendredi à samedi à partir de minuit, a déclaré Jean Castex jeudi. "Au total, ce sont 54 départements qui seront soumis à couvre-feu, soit 46 millions de citoyens", a précisé le Premier ministre. "Le couvre-feu s'appliquera de 21 heures à 6 heures et, normalement, pour une durée de six semaines."

De nouvelles régions italiennes elles aussi sous couvre-feu. La région de Lazio, où se situe Rome, devient la troisième région italienne à instaurer un couvre-feu à partir de vendredi soir, pour une durée de 30 jours. Une mesure similaire est introduite dans la région de Naples, la Campanie, vendredi. Ces deux territoires rejoignent la Lombardie, où un couvre-feu est déjà en vigueur depuis jeudi.

Le Pays de Galles et trois villes portugaises reconfinés. Outre-Manche, le Pays de Galles a fait le choix d'un confinement d'une durée de deux semaines à partir de vendredi, tout comme trois municipalités du nord du nord du Portugal, où 150 000 habitants vont être confinés dès vendredi.