Coronavirus : les mesures de l'Europe contre la deuxième vague

L'Europe est frappée de plein fouet par la seconde vague du Covid-19, conduisant certains pays à appliquer des mesures drastiques. En Irlande, c’est le premier jour de "reconfinement général de la population, et ce pour six semaines", indique jeudi 22 octobre Charlotte Gillard, journaliste France Télévisons. Au Pays de Galles, le confinement débutera vendredi 23 octobre, pour une durée de 15 jours.

En Belgique, "deuxième pays européen qui compte le plus de cas quotidiens", le gouvernement planche également sur un scénario "de reconfinement partiel ou localisé". Pour le reste de l’Europe, des mesures de restrictions strictes sont pour le moment privilégiées : couvre-feux nocturnes locaux en Allemagne, en Espagne et en Italie, ou fermeture des bars, restaurants et écoles en République Tchèque. D’autres pays privilégient l’économie. C’est le cas de la Hongrie et la Suède, qui ont "fait le choix de tester l’immunité collective", explique Charlotte Gillard.

