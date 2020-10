Covid-19 : l'essai du vaccin de Johnson & Johnson interrompu en raison d'un participant malade

La course au vaccin contre le Covid-19 connaît des ralentissements pour certains. Le groupe pharmaceutique Johnson & Johnson a annoncé, lundi 12 octobre, la suspension de son essai clinique d'un vaccin. "Nous avons interrompu temporairement le dosage supplémentaire dans tous nos essais cliniques d'un vaccin expérimental contre le Covid-19, y compris l'ensemble de l'essai de phase 3, en raison d'une maladie inexpliquée chez un participant", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Cette suspension entraîne la fermeture du système d'inscriptions en ligne pour recruter des participants dans le cadre de la phase 3 de l'essai, tandis que le comité indépendant pour la sécurité des patients a été saisi.

Des événements indésirables graves sont "une composante attendue de toute étude clinique, spécialement les études d'ampleur", a indiqué Johnson & Johnson. Les protocoles en vigueur dans la compagnie prévoient la suspension d'une étude afin de déterminer si l'événement indésirable grave est lié au médicament évalué et s'il est possible de reprendre l'essai.

Johnson & Johnson, 10e groupe à conduire des essais de phase 3

Le recrutement de volontaires pour la phase 3 des essais cliniques de Johnson & Johnson avait débuté fin septembre. Le groupe comptait engager 60 000 participants sur plus de 200 sites aux Etats-Unis, et dans d'autres pays, ont annoncé le groupe et l'institut national américain pour la santé (NIH). Des essais se déroulaient également en Argentine, au Brésil, au Chili, en Colombie, au Mexique, au Pérou et en Afrique du sud.

Johnson & Johnson était ainsi devenu le 10e groupe dans le monde à conduire des essais de phase 3 contre le Covid-19, et le 4e aux Etats-Unis. Les Etats-Unis ont accordé quelque 1,45 milliard de dollars (1,22 milliards d'euros) de financement à Johnson & Johnson, dans le cadre de l'opération de la Maison Blanche pour produire des vaccins, l'opération Warp Speed.