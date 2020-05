DIRECT. "Coronavirus : le monde sous la menace" : regardez le nouveau numéro de ":Scan" sur franceinfo

Après avoir retracé les débuts de l'épidémie de Covid-19 et les premiers cas dans la région de Wuhan, en Chine, le magazine ":Scan" diffuse vendredi 1er mai, à 21 heures, sur la chaîne franceinfo (canal 27), et notre site franceinfo.fr, les troisième et quatrième épisodes de la série de reportages inédits, "Coronavirus : le monde sous la menace". Ces nouveaux numéros retracent les mesures mises en place en France, de la fermeture des écoles, au confinement du pays, ainsi que l'impact du virus sur le système hospitalier. Après la diffusion, la présentatrice Patricia Loison prolongera la soirée avec plusieurs invités.

>> Coronavirus : suivez les dernières informations sur la pandémie dans notre direct

"Confinés" (épisode 3)

Le nombre croissant de contaminations au coronavirus en France incite, le 12 mars, le président de la République, à annoncer la fermeture des établissements scolaires et universitaires. Deux jours plus tard, ce sont les lieux publics "non-indispensables" qui sont visés. Malgré ces mesures, le premier tour des élections municipales est maintenu. Le docteur Bertrand Legrand, généraliste à Tourcoing, et le professeur Gilles Pialoux, du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Tenon à Paris, suivis par les équipes de France Télévisions, continuent à lutter contre l'épidémie et voient le nombre de morts se multiplier...

"La Première Ligne" (épisode 4)

A mesure que l'épidémie progresse, la pression sur les soignants se fait plus importante. Et en plus du nombre croissant de cas de coronavirus, il y a toujours les autres patients à soigner. Isabelle Bedouet est infirmière libérale en région parisienne et, chaque jour, malgré le manque d'équipement de protection, elle continue de visiter et de soigner ses patients. A l'hôpital, la situation est tout aussi inquiétante. Dans l'est de la France, durement touché par l'épidémie, la crainte d'une saturation des hôpitaux devient vite une réalité. Le nombre de lits en réanimation est insuffisant et le nombre de décès quotidiens ne cesse de croître. Guillaume Trumpff, médecin réanimateur à Colmar doit désormais faire face à des situations critiques.