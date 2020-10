Immobilier : la campagne séduit les Parisiens

Anne Delon, son mari et ses deux filles ont quitté Paris il y a quatre mois. Le confinement a été un déclic. La famille s'est retrouvée bloquée par hasard dans ce village de Lozère, en rendant visite à la grand-mère. "On s'est dit qu'après un tel confinement, la vie qu'on avait ici c'était la vie qu'on souhaitait avoir tout simplement. Vivre en pleine nature et plus à Paris". La famille occupait un deux-pièces de 70 m², avec le sentiment d'être de plus en plus à l'étroit.



"Ca en vaut la chandelle "

Installés chez la grand-mère, ils découvrent un nouveau confort : "On avait une voisine qui, dès qu'une de mes filles avait une colère, tapait sur les conduites d'eau pour nous faire comprendre qu'il fallait qu'on se taise. Aujourd'hui le voisin est en face et si elle veut crier, elle crie [...] et on s'en moque". Anne Delon a pu changer de vie grâce au télétravail trois jours par semaine. "Je me sens tellement chanceuse de pouvoir m'installer ici et de vivre mon quotidien que finalement, les allers-retours sur Paris sont certes une contrainte, mais ça en vaut la chandelle", explique cette cheffe de projet.

