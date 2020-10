Coronavirus : les salles de sport de Rennes vont pouvoir rouvrir

La décision de la préfète d’Ille-et-Vilaine de fermer les salles de sport à Rennes avait suscité une vive polémique samedi 26 septembre. La justice est intervenue et a, jeudi 1er octobre, suspendu l’arrêté préfectoral. "C’est un soulagement parce que nous, de notre côté, on ne comprenait pas pourquoi on était fermé en respectant le protocole", témoigne Anthony Ferey, coach au Fitness Park.

L’arrêté préfectoral suspendu

D’après Gaël Collet, avocat du groupe Fitness Park, "ce qui a pesé dans la balance, c’est qu’il n’y a pas de foyers de contamination dans les salles de sport à Rennes et donc il n’y avait aucune raison d’aller jusqu’à une mesure d’interdiction". Le tribunal a plus précisément "évoqué une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre".

