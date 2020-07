Ile-de-France : la Région cesse de payer la RATP et la SNCF

La région Ile-de-France a décidé de mettre sa menace à exécution et de ne plus payer la SNCF et la RATP à compter du mercredi 8 juillet. La Région souhaite forcer l'Etat à rembourser intégralement les pertes d'Ile-de-France Mobilités liées à la crise du Covid-19.

Le RER B passe à la station Châtelet - Les Halles à Paris, le 9 mars 2016. (GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP)