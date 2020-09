France : le marché de l’immobilier se stabilise

"Après cinq années d’augmentation des prix, le Covid-19 semble avoir enrayé cette dynamique de hausse", explique en plateau la journaliste Anne-Claire Le Sann. "Si l’on regarde depuis le début de l’année dans les cinquantes plus grandes villes de France, +2% d’augmentation", analyse Anne-Claire Le Sann. La hausse sur les prix semblent être plus marquée dans les grandes villes qui avaient connu les plus fortes augmentations.

Les demandes de crédit bondissent

Depuis le mois de janvier, les demandes de crédit ont baissé de 18%. "Le secteur relativise", affirme la journaliste de France 2. "Il s’attendait à pire car le confinement à tout mis à l’arrêt." Au lendemain du confinement, dès le mois de juin, les demandes de crédit ont bondi de 30% par rapport à l’an dernier. "Les professionnels restent vigilants car dès juillet-août les demandes d’acquisition étaient moins fortes », nuance Anne-Claire Le Sann. La moitié des demandeurs de crédit ont moins de 35 ans gagnent moins de 3 000 euros net par mois.

