Français du monde. Covid-19 : à Barcelone, le tourisme d'affaires et l'immobilier dans la tourmente

Il a choisi de vivre en famille à Barcelone, mais la société qu'a créée et que dirige Nicolas Marty a des bureaux dans toute l'Europe, à Amsterdam, Athènes, Prague ou Vienne.

Nicolas Marty à Barcelone: "Le tourisme va être extrêmement impacté, c'est un secteur qui va être complètement dévasté et beaucoup de sociétés ne passeront pas le cap de ces prochains mois" (WWW.TOMASHERCOG.COM)

Carnets de commande vides et chômage technique

Nicolas Marty emploie 35 personnes, la plupart désormais au chômage technique : "Les États prennent une partie des salaires à leur charge, on essaie de compenser le reste pour que personne n'y perde. On a juste gardé deux ou trois personnes par bureau, pour gérer le tout-venant ou les questions sur les annulations mais tout le monde est chez soi."

Ses carnets de commande sont vides mais par chance le tourisme d'affaires sort d'une période plutôt faste ces dernières années : "On a une trésorerie qui nous permet de voir de façon un peu sereine les prochains mois. C'est vraiment important la trésorerie, parce qu'on est directement sans ressources pour les six prochains mois."

Né en Touraine, Nicolas Marty, la quarantaine, a vécu quelques années en République tchèque, avant l'Espagne. Diplômé en gestion d'entreprises touristiques et en marketing et communication, le Français commence sa carrière comme consultant à Bruxelles, auprès de collectivités publiques. Il enchaînera chez un important tour-opérateur français, à Toulouse, avant de créer sa propre société à Prague, en 2006, spécialiste de l'Europe centrale.

Pierre-Olivier Bousquet à Barcelone : "Nous les indépendants, on n'a vraiment pas du tout d'appui de l’État espagnol" (Bousquet)

Pierre-Olivier Bousquet est lui agent immobilier à Barcelone, où il vit depuis douze ans. Né en Auvergne, le Français constate que depuis le début de la crise du Covid-19, ses activités sont également réduites à néant ou presque. Et les indépendants, comme lui, dit-il, ne peuvent pas vraiment compter sur le soutien de l’Etat espagnol : "Il y a beaucoup de personnes qui sont en professions libérales à Barcelone, et ces personnes-là, si elles ne travaillent pas, elles n'ont pas de salaire, et sachant qu'en plus, contrairement à la France, on aura droit éventuellement à 700 euros d'aide, mais hypothétiquement, et plus tard. La sécurité sociale a quand même pris la cotisation d'autonome ce mois-ci, donc

Nicolas Marty, lui, est lucide et pas très optimiste pour l’avenir. Il ne voit pas de retour à la normale dans ses activités, le tourisme d’affaires et l’événementiel, avant deux ans au moins : "On est sur un secteur (l'incentive, NDLR) où les gens voyagent parce qu'ils ont eu de bons résultats l'année précédente. Vous imaginez que l'année 2020 sera catastrophique pour beaucoup de secteurs d'activités, ça veut dire qu'en 2021, les gens feront moins de voyages."

Nicolas Marty en famille à Barcelone: "On peut tenir une année mais on ne pourra pas tenir plus d'un an" (www.dzk-travel.com)

L'envie d'aller voir ailleurs

À vrai dire, Nicolas Marty compte aujourd'hui aussi sur l'aide des États européens où sa société est présente : "On arrive à avoir beaucoup de dégrèvements de charges. Grâce à ça, on peut tenir une année, mais on ne pourra pas tenir plus d'un an, et je ne pense pas qu'on ait un retour à la normale dans les 12 prochains mois."

Certains parlent même de 10 ans nécessaires pour une reprise totale dans l'aérien, ne serait-ce que parce que beaucoup de pays vont mettre du temps à rouvrir complètement leurs frontières : "À court et moyen terme, le tourisme va être extrêmement impacté, c'est un secteur qui va être complètement dévasté, et beaucoup de sociétés ne passeront pas le cap de ces prochains mois. Mais à long terme, les gens reprendront leurs habitudes. On est curieux, on est dans un monde où on a envie d'aller voir ailleurs."

