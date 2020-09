Économie : les Français épargnent toujours plus

C’est une pratique qui s’est généralisée durant les derniers mois. Les Français n’ont cessé d’épargner comme le souligne la journaliste Maëlys Septembre. "C’est un record : 85,6 milliards d’euros, c’est le montant épargné par les Français rien qu’entre mars et juillet. Si on ajoute les espèces détenues par les Français en cash, c’est même encore plus : 107,5 milliards d’euros", annonce-t-elle.

Un symbole de la crise

Les Français ont commencé à épargner en masse au moment de la crise qui a touché le pays. Certains n’ont pas pu investir dans des voyages, d’autres ont préféré jouer la carte de la précaution, ne sachant pas si la situation économique allait s’améliorer dans le pays. "Forcément, ce n’est pas une très bonne nouvelle pour l’économie. Le gouvernement aimerait bien que les Français le dépensent cet argent. Mais les experts restent optimistes car depuis quelques semaines, la consommation commence à remonter", affirme la journaliste Maëlys Septembre.

