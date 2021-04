Déconfinement : un calendrier de réouverture en quatre étapes

Le calendrier du déconfinement a confirmé la réouverture des écoles aux dates prévues, ainsi que l’ouverture des terrasses et certains lieux culturels à la mi-mai. Mais les commerçants non essentiels pourraient encore devoir patienter.

Les familles attendaient la confirmation de la réouverture des écoles à la fin du mois d’avril. Emmanuel Macron a tranché, vednredi 16 avril : la rentrée pour les crèches, écoles maternelles et primaires se tiendra bien le 26 avril, et le 3 mai pour les collèges et lycées, quelle que soit la situation sanitaire.

Le doute des commerçants

Les Français ont également hâte de retrouver les terrasses à la mi-mai, ainsi que les lieux culturels. Mais pour le moment, la question des cinémas est toujours sur la table. Les commerces non essentiels devraient pouvoir rouvrir début juin, contrairement au 15 mai précédemment annoncé. Mais des doutes persistent alors que la fin de la crise est encore loin. "Avoir une date, ça nous fait tenir, mais que ça soit repoussé constamment, c’est vrai que c’est dur", lance une commerçante. "Les soldes vont arriver, donc on n’aura vendu qu’en soldes. Pour nous, c’est une vraie catastrophe : notre saison est morte, la saison d’avant est morte, ça fait maintenant trois saisons", explique un autre. Le gouvernement peaufine encore son calendrier général.