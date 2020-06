Déconfinement : la reprise économique redémarre plus vite que prévu

La reprise s’annonce doucement, alors que la France est désormais dans la troisième phase du déconfinement. "Cela peut sembler étonnant, mais la reprise s’illustre par ce chiffre : -17%. C’est la chute que devrait connaître le PIB au deuxième trimestre 2020, ça a tout l’air d’une mauvaise nouvelle, mais c’est plutôt bon signe. Il y a trois semaines, l’Insee estimait que cette baisse serait de 20%", rapporte le journaliste Viktor Frédéric, en plateau pour le 19/20.

16% d’entreprises à l’arrêt en avril

"Ça veut dire que l’économie redémarre mieux que prévu, et ça se concrétise du côté des entreprises. Au mois de mai, 2% des entreprises de construction étaient à l’arrêt, elles étaient 16% en avril. C’est valable même pour les secteurs très touchés : 49% des hôtels et restaurants étaient arrêtés le mois dernier, contre 72% un mois plus tôt. Et la consommation repart aussi, elle est quasi revenue à la normale", a ajouté le journaliste.

