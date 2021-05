Déconfinement : Emmanuel Macron, Jean Castex... Pour la réouverture, la majorité présidentielle s'affiche en terrasse des cafés (et le fait savoir sur les réseaux sociaux)

En ce jour de nouvelle phase du déconfinement, plusieurs membres du gouvernement et de la majorité présidentielle se sont affichés sur les réseaux sociaux, assis à une terrasse de café de bon matin.

Un café en terrasse d'un restaurant, avec ou sans croissant. Mercredi 19 mai, après plus de six mois de fermetures imposées par la lutte contre le Covid-19, la France a commencé à retrouver une partie de ses loisirs et un peu de liberté, sur fond de recul de l'épidémie.

Pour marquer cette nouvelle étape du déconfinement, de nombreux membres de la majorité présidentielle sont allés s'asseoir à la table d'un bistrot de bon matin à Paris ou en région, une tasse à la main, postant la photo voire la vidéo de ce moment sur les réseaux sociaux. Un retour en masse en terrasse qui ressemble fort à une opération de communication du gouvernement et de La République en marche, dont franceinfo présente les principaux protagonistes.

Un café devant les caméras pour le président et le Premier ministre

Emmanuel Macron et son Premier ministre Jean Castex ont pris un très médiatique café, devant les caméras de télévision, à une terrasse non loin de l'Elysée pour illustrer, selon les mots du chef de l'Etat, "un petit moment de liberté retrouvée". Le président a tout de même appelé les Français à "rester prudents" pour "réussir collectivement à maîtriser l'épidémie".

Nous y sommes !

Terrasses, musées, cinémas, théâtres… Retrouvons ce qui fait notre art de vivre. Dans le respect des gestes barrières. pic.twitter.com/UXfOKur9D0 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 19, 2021

Bruno Le Maire et "l'art de vivre à la française"

Bruno Le Maire s'est, lui, attablé seul en terrasse d'un café parisien, plongé dans la lecture du journal L'Equipe avec à sa une le retour de Karim Benzema chez les Bleus pour l'Euro 2021 de football. La veille de la réouverture des terrasses, le ministre de l'Economie avait promis, lors d'une visite chez un restaurateur parisien, un retour progressif de "l'art de vivre à la française" et une "croissance forte".

L’art de vivre à la Française #tousenterrasse pic.twitter.com/qmynMAoe04 — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) May 19, 2021

Après ce post sur Twitter, des internautes ont remarqué que le ministre n'avait pas encore de café sur sa table. Bruno Le Maire a donc tweeté une autre photo, une fois sa tasse bue.

Un thé pour Marlène Schiappa

Avant le Conseil des ministres, Marlène Schiappa, ministre chargée de la Citoyenneté et candidate de la majorité aux élections régionales à Paris, a préféré le "thé matinal" au café en terrasse, dans le 6e arrondissement de la capitale, avec des élus LREM du secteur.

Croissants à profusion pour Clément Beaune et Jean-Baptiste Djebbari

Pas moins de six croissants pour deux. Le secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes, Clément Beaune, et le ministre délégué aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, ont pris un café en terrasse ensemble mercredi matin. Des internautes n'ont pas manqué de relever l'abondance de viennoiseries posées sur la table entre les deux hommes. Le premier a assuré qu'ils avaient partagé et qu'il fallait y voir un geste de "soutien" aux cafetiers.

Vous nous avez manqué ☕️

Follement. Joie de retrouver cet art de vivre et de pouvoir à nouveau s’engueuler en terrasse entre collègues et amis ! #NousRetrouver @Djebbari_JB pic.twitter.com/nqqQh9iIgc — Clement Beaune (@CBeaune) May 19, 2021

Le secrétaire d'Etat chargé du Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, a lui aussi vanté "le bonheur d'un café en terrasse", voulant faire de cette saison "le printemps des restaurants".

✅ #19mai #réouverture

☕️ Le bonheur d’un café en terrasse !

Faisons de cette saison le printemps des restaurants ! #NousRetrouver pic.twitter.com/fKJcks4ZFd — Jean-Baptiste Lemoyne (@JBLemoyne) May 19, 2021

Café en terrasse aussi pour les députés LREM

A l'instar d'Aurore Bergé ou de Sacha Houlié, les députés de la majorité ont été nombreux à afficher sur les réseaux sociaux leur passage par les terrasses des cafés à Paris et dans leurs circonscriptions.

C’est le retour des petits bonheurs du quotidien. Excellente journée à vous toutes et tous ! #tousenterrasse pic.twitter.com/wC13Ezl8j7 — Sacha Houlié (@SachaHoulie) May 19, 2021

☕️ Second café de la matinée en terrasse à #Amboise #Touraine, pour un échange sur les réouvertures avec Sandrine Mothes, vice-présidente de l'Union commerciale du Val d'Amboise #NousRetrouver #tousenterrasse pic.twitter.com/IsXAE9Ax6P — Labaronne Daniel (@LabaronneDaniel) May 19, 2021