Déconfinement : le point sur les mesures qui entreront en vigueur le 15 décembre

Face au nombre de contaminations qui peine à décroître, le gouvernement durcit sa stratégie de déconfinement. "Les règles seront plus strictes que ce que nous avions initialement envisagé", a déclaré Jean Castex en conférence de presse, jeudi 10 décembre. Première mesure : la remise en place d'un couvre-feu strict, de 20 heures à 6 heures. L'attestation ne sera plus obligatoire dès mardi 15 décembre, et les déplacements entre régions seront autorisés. Pour faire respecter les nouvelles mesures, les contrôles de police seront renforcés.



Les établissements culturels restent fermés

Le couvre-feu sera suspendu le 24 décembre au soir mais ne le sera pas le 31 décembre. "Nous devons être raisonnables, respecter la règle du couvre-feu, rester chez soi le 31 décembre et suivre la recommandation d'un maximum de 6 adultes", a expliqué Jean Castex. Le gouvernement maintient la fermeture des établissements culturels pour au moins trois semaines. Les lieux de culte garderont les mêmes restrictions quant à leur capacité d'accueil. Enfin, sur le volet économique, des concertations sont prévues avec les secteurs touchés par la crise.

Le JT

Les autres sujets du JT