Covid-19 : une levée des restrictions juste avant les élections

C'est le choix de la clarté, explique l'Elysée. C'est Emmanuel Macron qui a décidé même si c'est son Premier ministre Jean Castex qui a annoncé la nouvelle mercredi 16 juin. Depuis quelques jours, les dérogations se multipliaient, le couvre-feu était de plus en plus difficile à respecter. Alors, autant faire simple et c'est dans la philosophie d'Emmanuel Macron de faire confiance aux Français, d'autant plus que les indicateurs sanitaires sont tous au vert. L'épidémie décroît plus vite que prévu.

Cadeau électoral ?

Cette annonce tombe juste avant le premier tour des élections régionales et départementales. À droite, certains s'étonnent du calendrier des levées de ces restrictions et soupçonnent un cadeau électoral. Est-ce que cela aura un impact sur le vote dimanche ? A priori, ce n'est pas gagné, conclut mercredi soir Catherine Demangeat, journaliste du service politique de France Télévisions.