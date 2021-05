Covid-19 : sans discothèques, des maires du littoral craignent des "fêtes sauvages" cet été

Plus d'un an après la fermeture des discothèques en raison de l'épidémie de Covid-19, ils montent le son. Dans une tribune publiée dans Le Parisien, lundi 17 mai, une quinzaine de maires de stations balnéaires plaident pour une réouverture de ces établissements de nuit le 30 juin. Ces élus locaux de Saint-Tropez (Var), de La Baule (Loire-Atlantique), de Royan (Charente-Maritime) ou encore de La Grande-Motte (Hérault) expliquent redouter des "fêtes sauvages" et appellent à "un déconfinement responsable". "A la catastrophe économique risquent de s'ajouter le désordre et le risque sanitaire. Car sans voies alternatives, des fêtes sauvages et désorganisées feront inévitablement leur apparition", estiment les signataires.

Selon ces maires, "il y a une irresponsabilité de l'Etat à laisser les discothèques fermées". "Je n'ai pas les moyens de sécuriser les 9 km de plage où les jeunes vont vouloir faire la fête au bord de l'eau, avec les dangers que cela comporte, à la merci des trafiquants", explique Franck Louvrier, maire (LR) de La Baule. "Il faut absolument encadrer notre jeunesse et éviter de laisser [les jeunes] livrés à eux-mêmes sur la voie publique", déclare de son côté sur franceinfo Jean Roch, DJ et propriétaire de la boîte de nuit VIP Room à Saint-Tropez, et initiateur de la tribune.

Invité à réagir sur LCI, lundi matin, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a assuré qu'il mènerait une concertation avec "l'ensemble des représentants des boîtes de nuit" à la "mi-juin". Pour l'heure, les patrons de discothèques n'ont aucun horizon de réouverture.