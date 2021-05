DIRECT. Covid-19 : terrasses, musées, cinémas... La première étape du déconfinement démarre mercredi en France

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: Et dans les colonnes du Parisien justement, une quinzaine de maires publient une tribune pour appeler à la réouverture des discothèques au 30 juin. "À la catastrophe économique risque de s’ajouter le désordre et le risque sanitaire. Car sans voies alternatives, des fêtes sauvages et désorganisées feront inévitablement leur apparition", estiment les signataires.

: Un petit tour du côté de vos kiosques à journaux. J-2 avant la réouverture des terrasses, des cinémas, théâtres et musées. L'heure de la "délivrance" approche titre Le Parisien.













: Boire un verre dans la salle d'un pub, aller au musée ou assister à un match de foot au stade. L'Angleterre franchit une étape majeure de son déconfinement malgré la progression du variant identifié en Inde. Tout en demandant à ses concitoyens d'être "prudents", le Premier ministre Boris Johnson a estimé qu'il n'y avait, à ce stade, aucune raison de repousser l'assouplissement des mesures sanitaires.

: On commence par un premier point sur l'actualité.



L'armée israélienne a mené dans la nuit une intense série de frappes sur la bande Gaza. "Ce cycle insensé d'effusion de sang, de terreur et de destruction doit cesser immédiatement", a déclaré hier le secrétaire général de l'ONU, lors d'un sommet consacré à la crise au Proche-Orient.



Plus que quelques heures avant la clôture du dépôt des listes pour le premier tour des élections régionales. Les déclarations de candidature sont acceptées jusqu'à midi.





Les terrasses et certains culturels rouvrent dans deux jours en France. Et chez nos voisins Anglais, les salles des pubs et des restaurants accueillent de nouveau les clients à partir d'aujourd'hui.