Covid-19 : quel protocole pour les masques en entreprise ?

Des masques sur tous les visages dans toutes les entreprises, quel que soit le secteur. C'est le scénario qui se profile dans le protocole qui pourrait être annoncé ce mardi par le gouvernement. Il pourrait contraindre au port du masque obligatoire lors des réunions et dans les couloirs, ou les espaces non aérés comme certains ateliers. "On est déjà équipés en masques, je pense que ça va rassurer tout le monde", réagit Alexandre Dufour, le patron d'un atelier de carrosserie.

Un mètre carré entre deux postes

Autre piste du ministère du travail : conserver l'espace d'1 m² entre deux postes. Le télétravail devrait également être recommandé dès possible. Il faut absolument que ce protocole ne soit pas trop contraignant selon Mickael Idou, le PDG de Plein Air Vacances. "Il faut faire confiance au chef d'entreprise. Il va essayer de faire en sorte de préserver la santé des uns et des autres. On ne veut pas de quelque chose qui sorte du chapeau, qui soit une usine à gaz", résume-t-il.

