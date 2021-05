Covid-19 : première étape du déconfinement lundi

C’est une première étape vers un quotidien un peu plus léger. La levée des restrictions de déplacement pour lutter contre le Covid-19 entre en vigueur lundi 3 mai : fini la règle des 10 km autour de son domicile tout comme les interdictions de voyage d’une région à une autre. C’est donc la fin des attestations et des contrôles, même si le couvre-feu à 19 heures est maintenu. "Ce n’est pas encore une liberté totale, mais ça va nous permettre de nous évader un peu plus loin que ce que nous faisons actuellement", estime une personne âgée. "On va pouvoir aller voir les personnes âgées, notre famille, donc on va pouvoir être complètement libre", déclare un Parisien.

60 millions d’autotests d’ici fin juin

C’est aussi le retour en classe pour six millions de collégiens et de lycéens. “Je vais revoir mes copines et mes profs”, confie une élève strasbourgeoise. Le retour au collège s’effectue à temps plein pour les sixième et cinquième alors que les autres sont en demi-jauge dans les 15 départements les plus touchés par la pandémie. Les lycéens reprennent tous en demi-jauge. Les enseignants du second degré devraient recevoir des autotests et les élèves de plus de 15 ans en bénéficieront à partir du 10 mai prochain. 60 millions d’autotests doivent être livrés d’ici fin juin.