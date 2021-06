Covid-19 : la fin du port du masque obligatoire à l'extérieur, et une liberté retrouvée

Les sourires et les expressions du visage ont fait leur grand retour dans les rues, jeudi 17 juin. En effet, le port du masque n'est désormais plus obligatoire à l'extérieur. Pour les passants croisés dans la matinée à Strasbourg (Bas-Rhin), c'est la délivrance. "On voit tous les gens qui se sourient, c'est super bien de pouvoir se regarder, sans masque. Ça fait du bien", se réjouit une habitante. Un bouquiniste, installé à l'extérieur, croise des centaines de visages par jour. Et depuis jeudi, il voit tout de suite la différence.

Certains préfèrent le garder

"Les gens sourient avec les yeux, mais ça ne vaut quand même pas un vrai sourire complet. Moi qui travaille dehors depuis presque 30 ans, je peux vous dire que c'était dur, le masque du matin au soir", affirme-t-il. Mais malgré la levée du port obligatoire du masque, certains ne l'ont tout de même pas rangé. "Je croise du monde toute la journée, je préfère le garder pour l'instant", confie un passant. Par ailleurs, à l'école, le masque pourra rester dans le cartable pendant la récréation. Mais attention, il faut toutefois garder le masque à portée de main, puisqu'il reste obligatoire dans les files d'attente, sur les marchés ou encore dans la foule.