Coronavirus : les hôpitaux des Bouches-du-Rhône se préparent pour la rentrée

1 137 personnes ont été testées positives au Covid-19 en une semaine, selon l'Agence régionale de santé, qui demande aux hôpitaux des Bouches-du-Rhône d'enclencher leur plan blanc.

Le nombre de nouveaux cas de contamination au coronavirus continue d'augmenter en région Paca, avec 1 137 personnes testés positives en une semaine, d'après le bilan de l'Agence régionale de santé (ARS) du mardi 18 août. Si pour l’instant les hospitalisations n’augmentent pas - elles ont même tendance à diminuer - l'ARS a tout de même demandé aux hôpitaux des Bouches-du-Rhône d'enclencher leur plan blanc. Ils ne doivent pas déprogrammer les opérations comme c’était le cas au printemps dernier, mais ils doivent rendre des comptes sur les passages aux urgences. Les établissements sont aussi appelés à anticiper la réouverture "d'unités Covid" ou encore à informer sur leurs stocks.

Les personnels soignants bien entraînés

C'est à l'hôpital Nord de Marseille, que se concentre l'accueil des patients atteints du coronavirus en réanimation. Ils sont quatre en ce moment dans l'unité dédiée. Une unité dans laquelle le docteur Gary Duclos, a travaillé en renfort au printemps, il est anesthésiste réanimateur. "Je ne suis pas inquiet, dit-il, puisqu'à la fois en termes d'organisation et en termes de personnels, les équipes sont entraînées, et le plan de dévéloppment des lits est déjà conçu. Donc si jamais il devait y avoir une nouvelle vague de patients Covid on serait en capacité de les accueillir." Au plus fort de la crise, l'hôpital Nord a quasiment doublé ses lits de réanimation. Pour cela, il a fallu être créatif, témoigne le Dr Duclos : "Vous mettez les patients où vous pouvez, c'est-à-dire à peu près partout, en essayant de définir des 'postes de réanimation', avec un scope (un moniteur) et un ventilateur."

Des équipes surmenées

Depuis, l'hôpital a d'ailleurs augmenté ses stocks de ventilateurs, de masques, et de blouses. Les moyens sont là, mais il faut faire attention aux personnels qui ont beaucoup pris sur eux, prévient Olivier Bonnaud, délégué syndical CGT : "On se retrouve cet été avec un niveau de fatigue qui est quand même élevé. Par exemple, sur les personnels de nuit, on atteint chez les aides-soignants quasiment 50% d'absentéisme. On n'a jamais atteint un tel niveau." Il espère donc que les dernières semaines de vacances vont aider les plus touchés à reprendre des forces avant l'automne.