Coronavirus : en quoi consistent les plans blanc et bleu prévus dans les hôpitaux et établissements de santé ?

Ces dispositifs se traduisent notamment par la mise en place d'une cellule de crise et la mobilisation du personnel nécessaire.

Hôpitaux et cliniques doivent se tenir prêts, sur l'ensemble du territoire, à déclencher leur plan blanc. Une déclaration signée, vendredi 6 mars, du ministre de la Santé, Olivier Véran, alors que l'épidémie de coronavirus progresse. Les autorités ont fait état, samedi 7 mars, de 716 cas confirmés et 11 morts enregistrés depuis fin janvier.

Mais qu'est-ce que ce plan blanc qui a déjà été déployé dans les établissements hospitaliers de Creil et de Compiègne, dans le département de l'Oise, particulièrement touché par l'épidémie ? Et qu'est-ce que le plan bleu, également évoqué par le ministre ? Eléments de réponse.

Des dispositifs élaborés à l'avance

Le plan blanc est un dispositif de crise élaboré à l'avance par la direction de l'hôpital. Il permet aux établissements de faire face à une situation sanitaire exceptionnelle en mobilisant en interne tous les moyens, en personnel comme en matériel, dont ils disposent. Publié sur le site du ministère de la Santé, un document du 17 avril 2019 intitulé Guide d'aide à la préparation et à la gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles aide les directeurs d'hôpitaux à élaborer ce plan, en actualisant des consignes datant de 2006 sur cette gestion de crise.

En pratique, lorsqu'une urgence sanitaire se fait jour, le plan blanc "peut être déclenché par le directeur ou le responsable de l'établissement, qui en informe sans délai le représentant de l'Etat dans le département, ou à la demande de ce dernier", explique une fiche du ministère de la Santé.

Sous le nom de plan bleu, la même démarche doit être réalisée dans les établissements médico-sociaux, y compris les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). "Elaboré sous la responsabilité du directeur de l'établissement médico-social, le plan bleu est un plan d'organisation permettant la mise en œuvre rapide et cohérente des moyens indispensables permettant de faire face efficacement à une crise, quelle qu'en soit la nature", selon l'Agence régionale de santé (ARS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Du personnel et des lits supplémentaires

Avec l'épidémie de coronavirus, le plan blanc est aujourd'hui déclenché dans chaque hôpital de France, mais avec des moyens proportionnés à la situation locale, précise-t-on au ministère de la Santé.

Concrètement, ce dispositif se traduit par la mise en place d'une cellule de crise et la mobilisation du personnel nécessaire. "Un plan blanc permet en outre de déprogrammer des activités non indispensables, d'ouvrir des lits supplémentaires ou de renforcer ponctuellement les équipes de professionnels de santé dans les établissements en difficulté. Il fixe ainsi les modalités selon lesquelles le personnel nécessaire peut être maintenu sur place et, le cas échéant, rappelé lorsque la situation le justifie, selon les Hôpitaux de Paris (AP-HP)", explique Le Figaro.

A Creil et Compiègne, des salariés ont été mobilisés, dans ce cadre, pour retrouver les "cas contacts", ces personnes qui ont été en relation avec les patients contaminés, expose le site spécialisé Infirmiers.com. Pour limiter la propagation du virus, il s'agit d'établir "une cartographie" des contacts, en invitant les personnes concernées à prendre les précautions qui s'imposent.

Des plans coordonnés au niveau régional

Enfin, le plan blanc fait partie, à un niveau plus global, des orientations du schéma Orsan (pour "organisation de la réponse du système de santé en situations sanitaires exceptionnelles"), indique le ministère. Géré par l'Agence régionale de santé, le schéma Orsan recense les moyens des établissements de santé susceptibles d'être mobilisés en cas d'urgence sanitaire et définit les conditions de leur emploi. Il appartient également à l'ARS de coordonner au niveau régional la réponse des différents hôpitaux à la crise.