Boycott de magasins, lobbying auprès des élus, appels à la désobéissance... Sur les réseaux sociaux les anti-masques se mobilisent

En France, des mouvements "anti-masques" émergent et appellent au rassemblement sur les réseaux sociaux. L'obligation d'être masqué est pour eux inefficace, dangereuse ou encore un moyen pour les autorités de tracer les citoyens.

Le masque à l'intérieur, à l'extérieur, ils ne veulent pas en entendre parler. Les opposants au port du masque pour lutter contre l'épidémie de coronavirus sont loin d'être légion mais depuis quelques temps, leurs commentaires se multiplient sur Facebook et Twitter. Avec des photos, des pétitions, des vidéos partagées des milliers de fois, ils dénoncent une mascarade. "Croire qu'un masque en papier ou en un tissu peut nous prémunir du virus est tout aussi sensé que de penser qu'un maillot de bain va nous garder au sec lorsque nous sautons à l'eau", dit l'un d'eux dans une vidéo.

Alors qu'en Angleterre ou en Allemagne, les opposants au port du masque ont manifesté récemment dans la rue. En France, des mouvements "anti-masques" sont en train d'émerger et appellent au rassemblement sur les réseaux sociaux.

Des selfies sans masque dans les magasins

Ces réfractaires au masque appellent à la désobéissance et pour braver l'interdit certains partagent des selfies le visage découvert, dans les rayons de supermarché, quand d'autres organisent la riposte. Salomé est membre du groupe "anti-masques obligatoires" qui rassemble près de 4 000 membres sur Facebook : "Pour le boycott, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ne vont plus dans certains magasins, explique-t-elle, ou alors tentent d'y aller et on leur dit 'portez un masque', alors ils ne rentrent pas."

D'autres effectuent des boycotts de magasins mais aussi du lobbying auprès des élus. "Faire pression sur eux que ce soit par courrier, par lettre ou même par des rendez-vous", déclare Salomé pour qui l'objectif "est d'attaquer au niveau local pour essayer de faire changer au niveau national."

C'est un truc mondial pour essayer de créer la panique, pour arriver à vacciner tout le monde.Un habitant du Mans "anti-masques"à franceinfo

Ces récalcitrants pensent que le masque peut être dangereux pour leur santé. Sur les réseaux sociaux circulent de fausses dispenses de masques pour maladies respiratoires ou encore l'avis d'un avocat qui estime illégale l'amende de 135 euros en cas de contrôle. "Dire que la loi est source de droit et que nous devons la respecter aveuglément, c'est une connerie monumentale", estime maître Carlos Alberto Brusa "parce que les mêmes gens qui aujourd'hui nous imposent le masque jadis, ils disaient que le masque était inutile."

Les atermoiements du gouvernement et des autorités de santé alimentent ainsi les théories du complot. À en croire un habitant du Mans, "le gouvernement se fout de nous, dit-il. Et en plus, il y a des puces pour nous pucer comme les bétails".

Peut-être une manifestation à Paris le 8 août

Pour Rudy Reichstadt, directeur de l'Institut Conspiracy Watch, le masque n'est qu'un prétexte utilisé par les conspirationnistes pour affaiblir le pouvoir en place. "Finalement, la question du port du masque est presque secondaire, explique-t-il. Si le gouvernement ne nous incitait pas à le porter, peut-être qu'on aurait des mouvements complotistes qui nous diraient 'mais regardez, ils veulent nous tuer, ils veulent qu'on ait le virus puisqu'ils nous interdisent de porter un masque, on n'en trouve pas, etc.'"

Pour l'heure, plusieurs appels à la mobilisation sont évoqués sur les réseaux sociaux. Les détracteurs du masque évoquent la date du 8 août pour un rassemblement à Paris, mais ni le lieu précis ni l'heure ne sont encore confirmés.