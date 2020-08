Coronavirus : le gouvernement allemand condamne des comportements "inacceptables", après une manifestation anti-masque

Berlin hausse le ton. Le gouvernement allemand a condamné lundi 3 août des comportements "inacceptables" survenus lors d'une manifestation samedi, dans la capitale, contre les mesures contraignantes mises en place pour combattre l'épidémie de coronavirus. Estimés à 20 000 par la police, les manifestants ne portaient pour la plupart pas de masque, selon un journaliste de l'AFP, et la distanciation physique de 1,50 m normalement obligatoire n'était pas respectée.

As Germany is experiencing a strong increase of new #COVID19 cases, this is happening right now in Berlin. #b0108



A “Day of Freedom” with conspiracy theorists, anti-vaxxers & right-wing extremists. No one is wearing a mask. pic.twitter.com/VpGess4wbq