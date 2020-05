Déconfinement : un samedi arrosé à Paris

L’attente est trop forte. Officiellement, il faudra attendre le 2 juin pour voir les bars, les terrasses et les restaurants rouvrir en France, une des annonces principales du déconfinement. Samedi 30 mai, certains Parisiens ont pourtant choisi de se réunir le long des quais. Si un arrêté préfectoral interdit pourtant la consommation d’alcool dans ces lieux jusqu’au 10 juillet, il n’a pas été respecté mais dans une ambiance très détendue.

"L’ambiance reste très bon enfant"

"On attend que ça depuis le 11 mai. On est emprisonnés depuis plus de deux mois dans nos 30 mètres carrés parisiens et là on attend que ça : sortir", confie une personne venue avec son groupe d’amis pour organiser une partie de pétanque. "La police patrouille pour effectuer des contrôles et s’assurer que la soirée ne dégénère pas mais l’ambiance reste très bon enfant", affirme le journaliste Victor Gascouat.