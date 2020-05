Déconfinement : pourra-t-on voyager en Europe cet été ?

L'Europe veut relancer l'économie et le tourisme, mais tout n'est pas si simple. L'Union européenne a préconisé la réouverture des frontières mais seulement des pays qui ont un profil sanitaire similaire, à savoir qui pratiquent les mêmes mesures de précaution et ont un bilan épidémique semblable. "En Europe, seul un pays a complètement ouvert ses frontières, c'est la Slovénie, rappelle Sophie Gauthier en plateau. Le tout avec ses voisins de l'Autriche et de l'Italie". Assez peu touché, l'épidémie serait terminée selon le gouvernement slovène. Plus haut, une bulle s'est créée dans les pays baltes. Dans les trois pays, on peut circuler librement, mais seulement entre eux.

Contrôles et quarantaine en Espagne

Un autre État aimerait rouvrir aussi : c'est l'Allemagne qui a fixé la date du 15 juin. Depuis le 15 mai, il a assoupli ses règles avec son partenaire l'Autriche, mais rien de plus. L'Espagne, quant à elle, a commencé à contrôler tous les voyageurs qui arrivent dans ses aéroports en prenant la température. Tous devront respecter une quarantaine de 14 jours et ne pourront sortir que sous conditions. L'Irlande a fait également un choix semblable.