Déconfinement : le syndicat SUD Education annonce une action en justice pour empêcher la réouverture des établissements scolaires

Le syndicat SUD Education annonce, mercredi 6 mai, entamer une action en justice pour obtenir l'annulation de la réouverture des établissements scolaires à partir de lundi, date prévue du déconfinement. "Les conditions sanitaires ne seront pas réunies et ne permettent pas une reprise dans de bonnes conditions pour les élèves et le personnel", estime l'organisation dans un communiqué.

Accusant le ministère de l'Education d'agir "dans la précipitation" et de "se défausser de toutes ses responsabilités sur l'échelon local", SUD Education dénonce une "gabegie ministérielle" qui "entretient un climat délétère et anxiogène pour les personnels comme pour les élèves". Par conséquent, le syndicat a saisi la justice pour faire annuler "en urgence" la circulaire enjoignant le personnel du premier degré à retourner à l'école et au collège.

Une pétition contre la réouverture des classes récolte plus de 50 000 signatures

L'organisation appelle à "préparer la rentrée de septembre qui doit donner lieu non seulement à la mise en œuvre de toutes les garanties sanitaires que le gouvernement se montre incapable de fournir actuellement, mais aussi à un plan massif d’investissement dans l’éducation, dont l’embauche de personnels supplémentaires, de manière à compenser les inégalités qui se sont accrues pendant la période de confinement".

Une pétition appelant à ce qu'il n'y ait "aucune reprise sans garanties sanitaires et pédagogiques" a par ailleurs été lancée, lundi, par les syndicats SNUipp-FSU, Se Unsa et SGEN CFDT. Elle a récolté plus de 50 000 signatures en 48 heures, selon un communiqué des organisations. Le texte réclame "du temps" pour permettre aux enseignants de rouvrir les écoles, et notamment "que la semaine du 11 au 15 mai soit une semaine de prérentrée".