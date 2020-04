Déconfinement : le secteur de la restauration plaide pour une réouverture partielle

Voilà quarante jours que les restaurateurs ont baissé le rideau, n’ont pas vu un seul client, ni servi une seule assiette. Le secteur de la restauration, à l’arrêt, se dit en danger de mort, alors les grands chefs en appellent au président de la République. Dans une tribune, publiée lundi 20 avril, ils réclament le déconfinement des restaurants, en clair, une réouverture pour certains établissements, mais à quelles conditions ?

Des innovations coûteuses

Yannick Alléno, trois étoiles au Michelin, fait partie des signataires. Dans ses restaurants parisiens, il a déjà des idées pour rouvrir rapidement, notamment "des parois en verre, qui viendraient se greffer de façon simple pour séparer les gens", explique-t-il. Le personnel serait ganté et masqué, et la climatisation coupée. Le paiement se ferait sur internet. "Comme au Japon, pour s’adapter, on va mettre un tapis désinfectant [à l’entrée]", poursuit-il. Des innovations que ne peuvent pas cependant se permettre les petits restaurateurs.







