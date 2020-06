Déconfinement : le bonheur des clients de retour en terrasse

Mardi 2 juin, la météo radieuse s’est invitée pour la réouverture des cafés, bars et restaurants, après plus de deux mois de fermeture. Sur la Grand’Place de Lille (Nord), le cœur de la ville bat à nouveau. Les livreurs livrent et les serveurs servent. Il y a de la vie et des sourires. "Il faut respecter l’espace entre les tables, les normes d’hygiène, mettre à disposition le gel hydroalcoolique pour les clients, mais on fait ça dans la bonne humeur", confirme une serveuse.

Une saveur particulière

Pendant de longues semaines, les clients ont rêvé de leur "petit noir" en terrasse. Alors, cette première gorgée de café a une saveur particulière. "C’est le cadre lillois, l’esprit lillois que l’on retrouve à travers un café, et c’est ce qui lui donne tout son goût", s’enthousiasme un client. Un premier café qui rend même le Lillois philosophe. "Ça redevient un petit bonheur, ce n’est pas de l’ordre du manque, c’est plutôt un bonheur supplémentaire. Je pense qu’on a intérêt à attraper ces petits bonheurs au vol", estime un autre client, songeur.



Le JT

Les autres sujets du JT