DIRECT. Coronavirus : les cafés et restaurants rouvrent, alors que la France entame la "phase 2" du déconfinement

#GEORGE_FLOYD Le dirigeant américain a d'ores et déjà annoncé le déploiement de "milliers de soldats lourdement armés" et policiers à Washington, capitale secouée par des manifestations ces derniers jours.

• #MUNICIPALES La maire sortante Anne Hidalgo et le candidat écologiste David Belliard ont conclu un accord d'alliance en vue du second tour à Paris, à quelques heures de la limite du dépôt des candidatures, fixée à 18 heures ce soir.

• #DECONFINEMENT #CORONAVIRUS Fin de la limite des 100 km, réouverture de la plupart des bars, cafés et restaurants, retour progressif dans les collèges et lycées ... La France franchit une deuxième étape dans son déconfinement, aujourd'hui.

• #DECONFINEMENT Les Ehpad pourront ouvrir les visites à "plus de deux personnes à la fois" et aux mineurs, à partir de vendredi, annonce le ministère de la Santé . Ces mesures d'assouplissement sont laissées à l'appréciation des directeurs d'établissement.

• #CORONAVIRUS L'épidémie continue de ralentir en France selon les derniers chiffres de la DGS. Le nombre de patients en réanimation baisse légèrement (environ 1 300) et on compte 31 nouveaux décès à l'hôpital (le chiffre des Ehpad ne sera connu qu'aujourd'hui).

#CORONAVIRUS Le lycée professionnel (renée bonnet)de mon fils donne la priorité au 2nd pro donc les 1 et et terminale on doit se débrouiller car les cours ne reprendront pas, tant pis pour le diplôme intermédiaire du BEP et le bac ....dans sa classe sur 35 élèves la moitié ne travaille plus....aucun effort n est fait pour re scolariser ces jeunes alors que notre région est très peu touchée depuis le début.!