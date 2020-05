Déconfinement : la France aura-t-elle assez de masques ?

Un avion de ligne transformé par un groupe de santé pour importer des masques de Chine. Avec le déconfinement, la demande de ce produit continue d’augmenter. Il s’élèverait à 70 millions d’unités chaque semaine, rien que pour les hôpitaux et les personnels en Ehpad.

Un prix plafonné pour les masques chirurgicaux

Pour bien comprendre, il faut distinguer deux catégories : d’abord, les masques sanitaires. Ils comportent les masques chirurgicaux à changer toutes les quatre heures, ainsi que les FFP2, plus sophistiqués, réservés aux soignants. Ensuite, il y a les masques non sanitaires en tissu. Le besoin estimé de ces produits en tissu se situe entre 316 et 600 millions par semaine, selon le nombre de réutilisations possibles et après-lavages. Pour les masques textiles, pas d’encadrement des prix. En revanche, les masques chirurgicaux seront plafonnés à 95 centimes d’euros l’unité.

