Déconfinement : jour-J pour les cafetiers et restaurateurs

Pas le temps d’installer toutes les tables de la terrasse pour le gérant d’un restaurant parisien mardi 2 juin. Mardi matin, les premiers clients sont déjà au rendez-vous et savourent leur premier café. Après deux mois de confinement, les Parisiens retrouvent avec un grand plaisir leurs habitudes. Pour le patron, c’est un véritable soulagement. "J’ai déjà une vingtaine de clients en terrasse pour prendre un café, je compte avoir au moins 50 personnes à midi et faire la même chose ce soir, donc on passe de zéro à 150 couverts, c’est reparti", explique-t-il.

Des disparités entre les restaurateurs

Pour d’autres, cependant, c’est un peu plus compliqué. La seule ouverture de l’extérieur, pour les établissements en zone orange, ne compense pas le manque à gagner. Tous n’ont pas non plus la chance d’avoir une terrasse. Avec ou sans terrasse, tous les restaurateurs d’Île-de-France attendent le 22 juin pour savoir s’ils pourront rouvrir entièrement leur établissement.

