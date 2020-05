Déconfinement : "Il ne faut surtout pas se relâcher parce qu'on est en vert", prévient la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine

Fabienne Buccio préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, qui se trouve majoritairement en zone verte, estime que "repasser en rouge serait catastrophique".

La première carte provisoire indiquant les départements classés en rouge et en vert pour le déconfinement du 11 mai a été dévoilée ce jeudi 30 avril par le gouvernement. Elle sera remise à jour quotidiennement mais elle suscite déjà beaucoup de réactions. "Il ne faut surtout pas se relâcher" parce qu'on est en vert. "Repasser en rouge serait catastrophique", a estimé ce vendredi 1er mai sur franceinfo Fabienne Buccio, préfète de la région Nouvelle-Aquitaine qui se trouve majoritairement en zone verte.

Il faut rester extrêmement vigilants parce que si on est en vert c'est parce qu'on est moins infectés par le virus mais cela veut dire aussi qu'on est moins immunisés.Fabienne Buccio, préfète de la région Nouvelle-Aquitaineà franceinfo

"Nous avons une situation plutôt favorable donc nous allons ouvrir les commerces, les écoles, peut-être aller plus loin mais de toujours de façon très progressive, concertée et coordonnée sur le territoire", détaille Fabienne Buccio.

Cette carte est une indication "quand même importante pour la population, les élus et pour l'adaptation de ce début de déconfinement et la situation épidémiologique." Malgré ce classement, "les plages ne rouvriront pas au public" le 11 mai, a prévenu Fabienne Buccio. "On se prépare. Les maires concernés travaillent sur un dispositif pour rouvrir leurs plages au mieux le 2 juin, mais ce sera la situation de notre département au niveau de l'épidémie qui nous donnera le go ou pas."