Déconfinement : de nouvelles annonces jeudi 28 mai

C’est une prise de parole très attendue. Le Premier ministre Edouard Philippe s’exprimera jeudi 28 mai dans l’après-midi pour évoquer l’avancée du déconfinement en France. « Prudence, vigilance : ce seront les mots employés demain (jeudi 28 mai) par Edouard Philippe et Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui insisteront sur le caractère progressif du déconfinement », annonce le journaliste Julien Gasparutto.

Une carte du déconfinement par département ?

« Demain il y aura des bonnes nouvelles, nous dit-on à Matignon. Il y aura une vraie avancée dans le déconfinement. (…) L’une des hypothèses, c’est qu’il n’y ait plus un découpage par région comme jusqu’ici mais peut-être un découpage par département pour affiner un peu plus cette carte des zones rouges et des zones vertes », révèle Julien Gasparutto. « Autre interrogation : la limite des 100 kilomètres sera-t-elle élargie ? La question, pour l’instant, n’est pas tranchée. »