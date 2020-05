Déconfinement : à Lyon, le musée Cinéma et Miniature s'active en vue d'une réouverture le 11 mai

Il y a les masqués depuis toujours, et ceux qui doivent prendre le pli. Même si le musée Cinéma et Miniature, à Lyon (Rhône), est plongé dans la torpeur depuis le début du confinement, son fondateur, Dan Ohlmann, ne manque pas d'occupations. Ici, l'annonce d'une possible réouverture le 11 mai a surpris tout le monde, en pleins travaux de maintenance. "Tout a été désinfecté : le sol, les cabines… Déjà, tout est prêt à ce niveau-là", assure une employée.



Une perte estimée à 230 000 euros en deux mois

Sans les groupes scolaires, les tours opérateurs, et les touristes étrangers, le musée privé souffre de la crise sanitaire. La perte est estimée à 230 000 euros en deux mois. Alors, ici, on est pressé de rouvrir mi-mai, même si la confirmation du gouvernement est toujours attendue. À la billetterie, le patron, bricoleur, a prévu d'installer du plexiglas et du gel hydroalcoolique. L'accueil des visiteurs est à réinventer totalement.

