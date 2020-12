Covid-19 : une campagne de vaccination organisée en plusieurs étapes

La campagne de vaccination contre le Covid-19 débute dimanche 27 décembre en France. Jusqu’à début février, s’ouvre la première phase. Les résidents en Ehpad, les patients en unités de soins de longue durée et les professionnels qui travaillent dans ces établissements sont concernés. En tout, cela pourrait englober un million de personnes vaccinées d’ici février. Ensuite, de février à mars 2021, ce sera la deuxième phase. Les personnes de plus de 65 ans pourront se faire vacciner, avec une priorité donnée à celles ayant des comorbidités.

15 millions de personnes vaccinées d’ici l’été

Enfin, la troisième phase débutera au printemps. Toute la population de 16 ans et plus sera concernée. L’objectif du gouvernement est d’avoir administré 15 millions de doses du vaccin d’ici l’été 2021. La vaccination sera opérée dans les centres de santé et les maisons de retraite, mais le médecin traitant est habilité à le faire. Le vaccin est gratuit, se fait sur ordonnance et n’est pas obligatoire, le consentement de la personne ou du représentant légal le cas échéant est nécessaire.