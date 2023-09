Covid-19 : un médecin du Pas-de-Calais suspendu deux semaines pour avoir consulté le dossier vaccinal d'Emmanuel Macron

"Une sanction que je considère disproportionnée" a réagi le médecin généraliste, ce mardi sur franceinfo. Il avait consulté le dossier vaccinal du président de la République pour alerter sur une faille de sécurité.

Temps de lecture : 2 min

À l'été 2021, il a consulté deux fois le dossier vaccinal d'Emmanuel Macron pour alerter sur une faille dans la protection des données médicales. Le voilà suspendu deux semaines. Le docteur Michaël Rochoy a indiqué à franceinfo mardi 19 septembre qu'il écope de deux semaines d'interdiction d'exercice, confirmant une information du site spécialisé Egora. La sanction, prononcée par la chambre disciplinaire du conseil de l'Ordre des médecins des Hauts-de-France pour "manquements aux obligations déontologiques", court du 1er au 15 novembre prochain.

"C'est une sanction que je considère disproportionnée", réagit le généraliste, dont le cabinet se situe à Outreau, dans le Pas-de-Calais. Il la compare à celle infligée à l'ancien directeur de l'Institut hospitalo-universitaire (IHU) en maladies infectieuses de Marseille. "Didier Raoult, pour l'ensemble de son œuvre, avoir prôné un traitement inefficace et inutilement dangereux [contre le Covid-19, l'hydroxychloroquine], lui a pris un blâme", pointe-t-il.

"Ce n'est pas vraiment une violation de secret médical à mon sens" Michaël Rochoy franceinfo

"Moi, j'ai une sanction qui est supérieure pour avoir consulté, sans le révéler à personne, le pass [vaccinal], le QR code d'Emmanuel Macron, à deux reprises, à un moment où on connaissait son statut vaccinal, donc ce n'était pas un secret", déplore encore ce militant pro-vaccination. "Ce n'est pas vraiment une violation de secret médical à mon sens, mais la chambre disciplinaire en a décidé autrement", reconnaît celui qui "accepte complètement" la sanction.

"Je ne vais pas faire appel, parce que sinon ça va faire traîner cette histoire, et après, il faut relativiser aussi la dureté de la sanction. Concrètement, ça va être deux semaines de congés qu'on m'impose", déclare le médecin mis en cause. "Dans l'histoire, ceux qui sont pénalisés, ce n'est pas moi, ce sont mes patients", pointe-t-il. Ainsi, "pendant deux semaines, pour les soins urgents", il ne sera "pas là".

Michaël Rochoy a prévenu l'Élysée le soir même

Le docteur Michaël Rochoy revient aussi sur les faits. "Au cours d'une consultation", il comprend "complètement par hasard qu'on peut avoir le pass d'un peu tout le monde" via un fichier en ligne. "Je me dis 'quand même, j'espère qu'il y a eu un blocage à un certain niveau, histoire que personne ne constitue de liste de politiciens, de réalisateurs, d'acteurs, selon leur statut vaccinal et que ça fuite' ". Pour en avoir le cœur net, il tente d'accéder au dossier vaccinal d'Emmanuel Macron, et y parvient "en deux secondes".

"Quand je m'en rends compte, j'appelle l'Élysée le soir même pour signaler deux choses : qu'on peut consulter le pass du président de la République, et qu'il y a une erreur dans le pass du président [entre la date de vaccination mentionnée et celle rendue publique], qui pourrait nuire à sa réputation et nuire à la vaccination", raconte-t-il. Selon lui, la présidence n'a "rien fait de cette information". Dans cette affaire, il assure qu'il a "essayé d'être transparent à tout moment".