Covid-19 : "Un certain nombre de départements" vont basculer en alerte maximale dès jeudi

Alors que le Premier ministre doit faire un point jeudi sur l'épidémie de coronavirus, le porte-parole du gouvernement a d'ores et déjà annoncé mercredi que plusieurs nouveaux départements allaient passer en zone d'alerte maximale.

Une nouvelle partie de la France va passer au rouge. Le gouvernement va annoncer jeudi 22 octobre qu'un "certain nombre de départements basculeront en alerte maximale" face à la progression de l'épidémie du Covid-19, a indiqué mercredi 21 octobre son porte-parole, Gabriel Attal, à la sortie du Conseil des ministres.

"Je peux vous dire, s'agissant de la conférence de presse de demain, qu'elle verra l'annonce d'un certain nombre de départements qui basculeront en alerte maximale et donc sous couvre-feu pour un certain nombre d'entre eux", a indiqué Gabriel Attal à la veille d'un point presse du Premier ministre, Jean Castex, jeudi à 17 heures.

Un couvre-feu de 21 heures à 6 heures est déjà en vigueur depuis samedi dans huit métropoles et l'ensemble de l'Ile-de-France.