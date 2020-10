DIRECT. Covid-19 : regardez l'audition d'Edouard Philippe devant la commission d'enquête à l'Assemblée nationale

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: Entendu devant l'Assemblée nationale cet après-midi, Edouard Philippe fait également l'objet d'une plainte pour sa gestion de la crise du Covid-19. Franceinfo reprend le fil de ces derniers mois :



(FRANCEINFO)

: Mes excuses , il manquait un mot dans ma dernière entrée. La conférence de presse de Jean Castex sur la situation sanitaire aura lieu demain à 17 heures.

: Des départements vont passer en alerte maximale dès demain, ça c’est compris. La conférence de presse a-t-elle lieu cette après-midi à 17h (mercredi 21) ou bien demain à 17h (jeudi 22)? Vos différentes entrées se superposent, une éclaircie de votre part serait la bienvenue. Merci.

: Oui @Michele. C'est possible "seulement s'il n'y a pas d'autre solution de transport", indique le ministère de l'Intérieur. Pour ce faire, il convient de cocher la case "déplacement pour motif familial impérieux" sur l’attestation dérogatoire de déplacement.

: Ai-je le droit d'accompagner à la gare mes enfants et petits enfants à la gare pendant le couvre-feu muni de l'attestation et copie sur le téléphone des billets de train ?

: L'ancien Premier ministre Edouard Philippe est à l'Assemblée nationale cette après-midi pour son audition devant la commission d'enquête. Vous pouvez regarder cette audition ici.







(FRANCEINFO)



: Il est un peu plus de 14 heures, voici le point sur l'actualité :



• "Un certain nombre de départements" vont basculer en alerte maximale demain, annonce le porte-parole du gouvernement. La liste sera annoncée par le Premier ministre lors d'une conférence de presse demain à 17 heures.



• Un hommage national présidé par Emmanuel Macron sera rendu à Samuel Paty, à 19h30, dans la cour d'honneur de la Sorbonne. Voici le programme de la cérémonie, à laquelle vous pourrez vous associer en nous partageant vos mots de soutien et de condoléances.



• Après le passage de la tempête Barbara, 76 000 foyers sont privés d'électricité, notamment dans les Pyrénées-Atlantiques et le Limousin. Météo France a levé sa vigilance orange "vents violents" dans les douze départements concernés dans la matinée.



• Les ministres de l'Agriculture de l'UE se sont mis d'accord sur une réforme de la politique agricole commune, marquée par des règles environnementales contraignantes. Ces orientations vont désormais faire l'objet de négociations avec le Parlement européen.



: Autre annonce de ce compte-rendu du Conseil des ministres, l'exécutif envisage de proroger l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 2021 inclus pour faire face aux conséquences de l'épidémie de coronavirus. Le gouvernement entend aussi pouvoir appliquer des mesures de restrictions de circulation, de rassemblements ou d'ouvertures des établissements au moins jusqu'au 1er avril 2021, sur tout ou partie du territoire, et en fonction de la situation épidémique.