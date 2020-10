EN IMAGES. Des terrasses vidées et des rues désertes pour la première soirée de couvre-feu

A 21 heures, il n'y avait plus personne ou presque dans la région Ile-de-France et les métropoles de Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Saint-Etienne et Toulouse.

franceinfo France Télévisions

Les rues se sont vidées, samedi 17 octobre, pour la première soirée de couvre-feu, mesure prise par le gouvernement pour enrayer la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19. Près de 20 millions d'habitants en région parisienne et dans huit métropoles (Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Saint-Etienne et Toulouse) ont dû regagner leurs domiciles avant 21 heures. Après un dernier sursaut d'activité, lorsque les commerçants et les restaurateurs ont baissé le rideau et rangé leurs terrasses, les rues se sont figées, se retrouvant rapidement totalement vides.

1 | 12 A Lille (Nord), les passants se dépêchent de rentrer chez eux quelques minutes avant 21 heures, le 17 octobre 2020. DENIS CHARLET / AFP

2 | 12 Deux adolescents profitaient de leurs derniers instants dehors quelques minutes avant le couvre-feu à Lyon (Rhône), le 17 octobre 2020. JEFF PACHOUD / AFP

3 | 12 Le Vieux-Port à Marseille (Bouches-du-Rhône) était désert, le 17 octobre 2020. CHRISTOPHE SIMON / AFP

4 | 12 Les gendarmes ont veillé au bon respect du couvre-feu à Montpellier (Hérault), le 17 octobre 2020. PASCAL GUYOT / AFP

5 | 12 Pas un passant dans l'une des principales voies commerçantes de Toulouse (Haute-Garonne) : la rue d'Alsace-Lorraine, le 17 octobre 2020. ADRIEN NOWAK / HANS LUCAS / AFP

6 | 12 L'avenue des Champs-Elysées (Paris), sans ses bars et ses restaurants, était méconnaissable, le 17 octobre 2020. QUENTIN DE GROEVE / HANS LUCAS / AFP

7 | 12 La place du Capitole était déserte à Toulouse (Haute-Garonne), le 17 octobre 2020. ADRIEN NOWAK / HANS LUCAS / AFP

8 | 12 Personne non plus au Forum des Halles à Paris, le 17 octobre 2020. QUENTIN DE GROEVE / HANS LUCAS / AFP

9 | 12 La rue Mercière à Lyon (Rhône), habituellement très animée, semblait s'être endormie, le 17 octobre 2020. JEFF PACHOUD / AFP

10 | 12 Personne ou presque devant la Mairie de Paris, le 17 octobre 2020. QUENTIN DE GROEVE / HANS LUCAS / AFP

11 | 12 Le vieux Rouen (Seine-Maritime), le 17 octobre 2020. TOM GRIMBERT / HANS LUCAS / AFP