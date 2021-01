Covid-19 : Sanofi va aider Pfizer-BioNTech à conditionner son vaccin et promet "plus de 100 millions de doses" d'ici la fin 2021

De quoi patienter en attendant un vaccin français ? Le groupe Sanofi va aider les laboratoires Pfizer et BioNTech à produire leur vaccin contre le Covid-19, a annoncé mardi 26 janvier Paul Hudson, son directeur général, dans une interview accordée au Figaro (article payant). "Nous devrions pouvoir fournir plus de 100 millions de doses d'ici la fin de l’année, qui seront destinées à l'Union européenne et donc en partie à la France", promet-il.

Sanofi va utiliser son usine allemande de Francfort pour mettre en flacon le vaccin qui lui sera fourni par ses concurrents à partir de juillet. "Ce site de production étant situé à proximité du siège de BioNTech [à Mayence], cela permettra de faciliter les choses", fait valoir le patron du groupe français dans Le Figaro.

Le laboratoire travaille lui-même sur deux vaccins contre le Covid-19, mais son principal projet a pris du retard et ne devrait pas arriver sur le marché avant la fin de l'année. En attendant, le gouvernement français l'avait enjoint à plusieurs reprises d'étudier la possibilité de mettre à disposition ses chaînes de fabrication pour augmenter la production de vaccins. Les laboratoires doivent affronter des cadences élevées pour satisfaire la demande et ont pour certains, dont Pfizer et BioNTech, dû faire face à des retards.