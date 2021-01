Vaccin : après Pfizer, AstraZeneca annonce un nouveau retard de livraison

Cette fois, c’est le laboratoire qui produit le vaccin AstraZeneca qui annonce des ralentissements dans sa production. Julien Gasparutto, journaliste de France Télévisions, est en direct de Bruxelles, samedi 23 janvier. “Plusieurs sources indiquent une réduction de 60% des livraisons, par rapport aux volumes initialement prévus”, précise-t-il.



Neuf millions de doses pour la France

De son coté, AstraZeneca n’officialise aucun chiffre et assure qu’il livrera des millions de doses en février et en mars. “Mais combien, mystère. Là encore, selon plusieurs sources, l’Europe espérait recevoir 80 millions de doses d’ici à la fin du mois de mars, dont neuf millions pour la France”, détaille Julien Gasparutto. Selon la ministre déléguée à l’Industrie, Agnès Pannier-Runacher, ces retards ne devraient pas remettre en cause les objectifs de vaccination au premier trimestre.

