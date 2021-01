DIRECT. Covid-19 : AstraZeneca défend l'efficacité de son vaccin sur les personnes de plus de 65 ans

Ce qu'il faut savoir

Tout va bien. C'est le message que le laboratoire pharmaceutique britannique AstraZeneca a voulu faire passer dans la soirée du lundi 25 janvier. Un peu plus tôt dans la journée, l'efficacité de son vaccin contre le Covid-19 pour les personnes de plus de 65 ans avait été mise en cause par les quotidiens allemands Bild et Handelsblatt. Selon leurs informations, le gouvernement allemand doutait de la performance du produit pour cette classe d'âge.

"Les articles selon lesquels l'efficacité du vaccin AstraZeneca/Oxford ne serait que de 8% chez les adultes de plus de 65 ans sont complètement faux", a indiqué un porte-parole d'AstraZeneca dans une déclaration transmise à l'AFP. Suivez notre direct.

Pas de prise de parole du chef de l'Etat. Emmanuel Macron ne prendra pas la parole ces prochains jours, a appris franceinfo auprès de l'exécutif, alors que l'hypothèse d'un troisième confinement est de plus en plus pressante. Le président veut tout faire pour éviter un nouveau reconfinement, et attend d'en savoir plus sur les effets du couvre-feu généralisé à 18 heures, normalement visibles à partir de samedi 30 janvier.

Plus de 3 000 personnes en réanimation en France, une première depuis le 9 décembre. Le nombre de patients en réanimation pour cause de Covid-19 est repassé lundi au-dessus du seuil des 3 000 (3 031, dont 299 entrés ces dernières 24 heures), ce qui n'était pas arrivé depuis le 9 décembre, selon les chiffres de Santé publique France. Ils étaient 2 803 malades hospitalisés en réanimation il y a une semaine.

Le variant brésilien recensé aux Etats-Unis pour la première fois. Un cas de variant du virus, initialement repéré au Brésil, a été identifié pour la première fois aux Etats-Unis, ont indiqué lundi les autorités du Minnesota. Le patient, un habitant de cet Etat frontalier du Canada, est tombé malade début janvier après être rentré d'un séjour au Brésil. Il a été testé positif le 9 janvier. Les Etats-Unis ont déjà également enregistré sur leur territoire des cas du variant dit britannique du Sars-CoV-2.