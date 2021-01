Covid-19 : réunion ce lundi d'un nouveau Conseil de défense sanitaire

La campagne vaccinale est lancée mais jugée trop lente par rapport à nos voisins européens. Les secteurs de la restauration et de la cutlure sont toujours dans l'attente de décisions quant à leur réouverture.

Un Conseil de défense sanitaire va se réunir lundi 4 janvier après-midi, a appris franceinfo de source gouvernementale, alors que la stratégie vaccinale du gouvernement est toujours contestée, jugée trop lente par rapport à d'autres pays européens.

"Pour nous, la stratégie [vaccinale] reste la même, sa mise en oeuvre doit probablement s'accélérer", a déclaré sur France Inter la professeur Élisabeth Bouvet, infectiologue à l'Hôpital Bichat et présidente de la Commission technique des vaccinations de la Haute Autorité de Santé, alors que le gouvernement a annoncé vouloir accélérer la cadence. Depuis le début de la campagne de vaccination, il y a un peu plus d'une semaine, seulement quelques centaines de Français ont été vaccinés, contre plusieurs dizaines de milliers en Allemagne par exemple.



Le monde de la culture comme les professionnels de la restauration attendent eux de savoir quand ils pourront reprendre leurs activités. "Pour l'instant, le niveau de circulation du virus est trop élevé pour qu'on se lance sur des allègements", a prévenu Arnaud Fontanet, épidémiologiste et membre du Conseil scientifique, lundi sur franceinfo, à propos d'une éventuelle réouverture des lieux culturels. Et les perspectives ne sont pas meilleures pour les bars et les restaurants.



À l'issue du dernier Conseil de défense, le 29 décembre, le couvre-feu avait été avancé à 18 heures dans quinze départements de l'Est.